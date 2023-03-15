جدول مباريات اليوم الخميس 16 مارس 2023 والقنوات الناقلة

سنكون اليوم على موعد مع القليل من المباريات بعد انتهاء مباريات دوري الأبطال الحماسية يوم أمس، ولكن لن تتوقف الإثارة رغم قلة المباريات، فنحن على موعد مع مباريات ضمن الدوري السعودي الذي يُعد من أقوى الدوريات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا.
وبالحديث عن الدوري الأقوى في السعودية، فسنستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 16 مارس 2023 بدءًا بمباريات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، والتي ستقام فيها مباراة وحيدة تجمع ما بين الطائي والخليج، في محاولة الأخير للهروب من مقاعد الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة فقط.
كما سنتابع أيضاً مباريات إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، حيث الكثير من المباريات الهامة لأكثر من فريق ذو شعبية كبيرة مثل مانشستر يونايتد، آرسنال، إشبيلية، يوفنتوس وروما، والتي يسعى كل منهم أن يظفر بالبطولة كون جميعهم مرُشحين للقب.
جدول مباريات اليوم الخميس 16 مارس 2023 "16-3-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 21
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الخليج - الطائي
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|SSC
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الدوري الأوروبي - إياب دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال بيتيس - مانشستر يونايتد
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|فرايبورج - يوفنتوس
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|فنربخشه - إشبيلية
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|أرسنال - سبورتينج لشبونة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ريال سوسييداد - روما
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium