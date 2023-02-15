جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

مثل ما انتظر عشاق كرة القدم عودة مباريات دوري الأبطال، فهناك من ينتظر مباريات الدوري الأوروبي، والذي يعود من جديد اليوم الخميس 16 فبراير 2023 بذهاب المباريات الإقصائية الفاصلة قبل دور الـ16، لتكتمل متعة كرة القدم بثاني أقوى البطولات الخاصة بالأندية، خاصة بوجود أكثر من فريق تاريخي يُشارك في هذه النسخة.
وتُعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد من أهم وأقوى المباريات الملحمية في هذا الدور، كما سنتابع أيضاً يوفنتوس في مواجهته لفريق نانت، وروما في مواجهة ريد بول سالزبورج، بالإضافة للكثير من المباريات الهامة الأخرى.
كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، بينما يواجه العدالة الطائي، ولعشاق الدوري المصري نصيب، حيث يلتقي فيوتشر بحرس الحدود، بينما يحل إنبي ضيفاً على بيراميدز ضمن الجولة الـ18 من الدوري.
جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 "16-2-2023"
الدوري الأوروبي - ذهاب الأدوار الإقصائية
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|برشلونة - مانشستر يونايتد
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|شاختار دونيتسك - رين
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|أياكس - يونيون برلين
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|ريد بول سالزبورج - روما
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|يوفنتوس - نانت
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|سبورتنج لشبونة - ميتيلاند
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|بايرن ليفركوزن - موناكو
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|إشبيلية - بي إس في آيندهوفن
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
دوري روشن السعودي - الجولة 17
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العدالة - الطائي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|SSC
|الاتفاق - الاتحاد
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|SSC
الدوري المصري – الجولة 18
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فيوتشر - حرس الحدود
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport 2
|بيراميدز - إنبي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sport 1