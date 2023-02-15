جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مثل ما انتظر عشاق كرة القدم عودة مباريات دوري الأبطال، فهناك من ينتظر مباريات الدوري الأوروبي، والذي يعود من جديد اليوم الخميس 16 فبراير 2023 بذهاب المباريات الإقصائية الفاصلة قبل دور الـ16، لتكتمل متعة كرة القدم بثاني أقوى البطولات الخاصة بالأندية، خاصة بوجود أكثر من فريق تاريخي يُشارك في هذه النسخة.

وتُعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد من أهم وأقوى المباريات الملحمية في هذا الدور، كما سنتابع أيضاً يوفنتوس في مواجهته لفريق نانت، وروما في مواجهة ريد بول سالزبورج، بالإضافة للكثير من المباريات الهامة الأخرى.

كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، بينما يواجه العدالة الطائي، ولعشاق الدوري المصري نصيب، حيث يلتقي فيوتشر بحرس الحدود، بينما يحل إنبي ضيفاً على بيراميدز ضمن الجولة الـ18 من الدوري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 "16-2-2023"

الدوري الأوروبي - ذهاب الأدوار الإقصائية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برشلونة - مانشستر يونايتد19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
شاختار دونيتسك - رين19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
أياكس - يونيون برلين19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
ريد بول سالزبورج - روما19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
يوفنتوس - نانت22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
سبورتنج لشبونة - ميتيلاند22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
بايرن ليفركوزن - موناكو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
إشبيلية - بي إس في آيندهوفن22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العدالة - الطائي17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC
الاتفاق - الاتحاد19:00 مصر، 20:00 السعوديةSSC

الدوري المصري – الجولة 18

هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

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هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

  • 47%نعم
  • 53%لا
1399 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيوتشر - حرس الحدود17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 2
بيراميدز - إنبي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
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