جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من قلة المباريات في الوقت الحالي نظراً لانتهاء الموسم وانتهاء أغلب الدوريات الهامة في أوروبا والوطن العربي.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 بمباراة هامة ضمن نصف نهائي دوري أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخب إسبانيا ضد منتخب إيطاليا، كما سنكون على موعد مع أكثر من مباراة ودية، من أبرزها مباراة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا، ومباراة منتخب مصر الأولمبي في مواجهة منتخب غانا الأولمبي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 "15-6-2023"
دوري الأمم الأوروبية - نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إسبانيا - إيطاليا
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
مباريات دولية ودية - منتخبات
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين - أستراليا
|15:00 مصر والسعودية
|SSC1 HD
|مصر الأولمبي - غانا الأولمبي
|18:00 مصر والسعودية
|OnTime Sport HD
|جامايكا - قطر
|23:00 مصر، السعودية وقطر
|-