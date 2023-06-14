جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Gavi Spain Nicolo Barella Italy(C)Getty Images
دوري الأمم الأوروبيةإسبانيا vs إيطالياإسبانياإيطالياالأرجنتين vs أسترالياالأرجنتينأستراليامباريات وديةجامايكا vs قطرجامايكاقطر

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من قلة المباريات في الوقت الحالي نظراً لانتهاء الموسم وانتهاء أغلب الدوريات الهامة في أوروبا والوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 بمباراة هامة ضمن نصف نهائي دوري أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخب إسبانيا ضد منتخب إيطاليا، كما سنكون على موعد مع أكثر من مباراة ودية، من أبرزها مباراة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا، ومباراة منتخب مصر الأولمبي في مواجهة منتخب غانا الأولمبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 "15-6-2023"

دوري الأمم الأوروبية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إسبانيا - إيطاليا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

مباريات دولية ودية - منتخبات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأرجنتين - أستراليا15:00 مصر والسعوديةSSC1 HD
مصر الأولمبي - غانا الأولمبي18:00 مصر والسعوديةOnTime Sport HD
جامايكا - قطر23:00 مصر، السعودية وقطر-

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