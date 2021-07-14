جدول مباريات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 في الكأس الذهبية الذي تشارك فيه قطر للمرة الأولى، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مع انتهاء بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021، لا تتواجد الكثير من المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم.

ستقام اليوم مباراتين في الكأس الذهبية، حيث سيواجه ترينيداد وتوباجو السلفادور، وسيلتقي جواتيمالا مع منتخب المكسيك.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 يوليو "15-7-2021":

بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة ترينيداد وتوباجو - السلفادور 01:30 مصر، 02:30 قطر beIN Sports 1 HD Premium جواتيمالا - المكسيك 03:30 مصر، 04:30 قطر beIN Sports 1 HD Premium

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