جدول مباريات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 والقنوات الناقلة
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مع انتهاء بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021، لا تتواجد الكثير من المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم.
ستقام اليوم مباراتين في الكأس الذهبية، حيث سيواجه ترينيداد وتوباجو السلفادور، وسيلتقي جواتيمالا مع منتخب المكسيك.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 يوليو "15-7-2021":
|بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|ترينيداد وتوباجو - السلفادور
|01:30 مصر، 02:30 قطر
|beIN Sports 1 HD Premium
|جواتيمالا - المكسيك
|03:30 مصر، 04:30 قطر
|beIN Sports 1 HD Premium