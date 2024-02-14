تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة مباريات دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات قوية في مباريات دوري روشن، إذ يلعب أبها مع التعاون والخليج مع الاتفاق.

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كما تنطلق مباريات الدور الثاني مسابقي الدوري الأوروبي. ودوري المؤتمر، التابعتين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي الدوري المصري تستمر المتعة بمباراين بين كل من بلدية المحلة وفيوتشر، وكذلك الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

كما ستنطلق مباريات كل من الاتحاد والهلال في الدور الثاني من دوري أبطال آسيا وهما مرشحان كبيران للفوز باللقب القاري.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 في الدوري السعودي والبطولات المختلفة عربيًا وعالميًا والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 "15-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أبها - التعاون 17:00 السعودية 16:00 مصر شاهد محمد الخامسي الخليج - الاتفاق 20:00 السعودية، 19:00 مصر شاهد عبدالله المحيسن

الدوري الأوروبي - دور خروج المغلوب

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق فينورد - روما 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي يانج بويز - سبورتنج لشبونة 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 4 محمد بركات جلطة سراي - سبارتا براج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 جواد بدة شاختار دونتسك - مارسيليا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 غادل خلو ميلان - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي لانس - فرايبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد المبروكي بنفيكا - تولوز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أحمد عبده سبورتنج براجا - كاراباج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 باسم الزير

دوري المؤتمر الأوروبي - خروج المغلوب

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق شتورم جراتس - سلوفان براتيسلافا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports Xtra 1 مضر اليوسف أونيون سانت جيلواز - أينتراخت فرانكفورت 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 5 محمد السعدي أولمبياكوس - فرينكفاروزي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports Xtra 2 محمد البلوشي مولده - ليجيا وارسو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports Xtra 3 نوفل باشي سيرفيت - لودوجريتس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 9 سمير اليعقوبي ريال بيتيس - دينامو زغرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 حسن العيدروس أياكس - بودو\جليمت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 منتصر الأزهري مكابي حيفا - جينت 22:00 مصر، 23:00 السعودية TOD -

دوري أبطال آسيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أولسان هيونداي - فنتفوريت كوبو 12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD

ALKASS 9 عادل خلو

أنيس السحباني

حسن البلوشي نافباخور - الاتحاد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD

ALKASS 9 عصام الشوالي

علي سعيد الكعبي

حاتم بطيشة

سمير اليعقوبي سباهان أصفهان - الهلال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD

ALKASS 9 عامر الخوذيري

فهد العتيبي

محمد حسين

خليل البلوشي

الدوري المصري - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق بلدية المحلة - فيوتشر 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 2 أيمن الكاشف الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 طارق الأدور

الدوري المغربي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق مولودية وجدة - اتحاد طنجة 18:00 السعودية، 20:00 المغرب المغربية الرياضية هشام فرج شباب المحمدية - يوسفية برشيد 20:00 السعودية، 22:00 المغرب المغربية الرياضية خليل فايد