جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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شعار الدوري السعودي
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، والتي سنشهد فيها كثير من المباريات المتنوعة ما بين الدوري السعودي والدوري المصري وايضاً بعض المباريات الودية.

نبدأ بدوري المحترفين السعودي والتي تم تأجيل مباراتين من خمس، لنتابع اليوم ثلاث مباريات تجمع بين الخليج ضد الفيحاء، ضمك ضد الأتفاق والتعاون ضد العدالة، بينما نتابع في البطولة الأكبر في مصر مواجهات بين الاتحاد السكندري ضد فاركو والمقاولون العرب صد إنبي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 "15-12-2022"

دوري روشن السعودي – الأسبوع التاسع

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخليج - الفيحاء14:30 مصر، 15:30 السعوديةSSC Sport
ضمك - الأتفاق14:30 مصر، 15:30 السعوديةSSC Sport
التعاون - العدالة17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC Sport

الدوري المصري - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - سيراميكا كليوباترا14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport HD
الاتحاد السكندري - فاركو17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD
الداخلية - سموحة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD
المقاولون العرب - إنبي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport HD

مباريات ودية

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إشبيلية - فوليندام19:30 مصر، 20:30 السعودية-
أتلتيك بيلباو - اريال بورغوس20:30 مصر، 21:30 السعودية-
أستون فيلا - فياريال22:00 مصر، 23:00 السعودية-