تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 حيث نتابع افتتاحية الدوري الإسباني للموسم الجديد، والتي يواجه فيها أتلتيك بيلباو خيتافي، بينما يتواجه كلً من ريال بيتيس وجيرونا.

ونتابع لقاء ودي هام بين الاتحاد والقادسية، في ختام استعدادات المونديالي للموسم الجديد، كما نتابع لقاءات ضمن كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكانا، والتي من أهمها مباراة بالستينو وإنديبيندينتي ميديلين، تاليريس ضد ريفربليت وبوتافوجو في مواجهة بالميراس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024؟

إن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 "15-08-2024"

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيك بيلباو - خيتافي 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات ريال بيتيس - جيرونا 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 نوفل باشي

مباريات ودية - أندية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الاتحاد - القادسية 22:00 مصر والسعودية STC TV جعفر الصليح

كوبا ليبرتادوريس - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بنيارول - ذي سترونجيست 01:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD حسن العيدروس بوتافوجو - بالميراس 03:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 HD محمد المبروكي تاليريس - ريفربليت 03:30 مصر والسعودية beIN Sports 4 HD أحمد البلوشي

كوبا سودا أمريكانا - دور الـ16