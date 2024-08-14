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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني – لا ليجاالهلال v الأهليالقنوات الناقلةباليستينوالاتحادأتلتيك بيلباو v خيتافيأتلتيك بيلباوخيتافيريال بيتيس v جيروناريال بيتيسجيروناباليستينو v إنديبينديينتي ميديلينإنديبينديينتي ميديلينكوبا سود أمريكاناتاليريس v ريفر بلايتتاليريسريفر بلايتكوبا ليبرتادوريس

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 حيث نتابع افتتاحية الدوري الإسباني للموسم الجديد، والتي يواجه فيها أتلتيك بيلباو خيتافي، بينما يتواجه كلً من ريال بيتيس وجيرونا.

ونتابع لقاء ودي هام بين الاتحاد والقادسية، في ختام استعدادات المونديالي للموسم الجديد، كما نتابع لقاءات ضمن كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكانا، والتي من أهمها مباراة بالستينو وإنديبيندينتي ميديلين، تاليريس ضد ريفربليت وبوتافوجو في مواجهة بالميراس.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 "15-08-2024"

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيك بيلباو - خيتافي20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
ريال بيتيس - جيرونا22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1نوفل باشي

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الاتحاد - القادسية22:00 مصر والسعوديةSTC TVجعفر الصليح

كوبا ليبرتادوريس - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بنيارول - ذي سترونجيست01:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HDحسن العيدروس
بوتافوجو - بالميراس03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5 HDمحمد المبروكي
تاليريس - ريفربليت03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 4 HDأحمد البلوشي

كوبا سودا أمريكانا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
روزاريو سنترال - فورتاليزا01:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6 HDعامر الخوذيري
بالستينو - إنديبيندينتي ميديلين03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 6 HDمضر اليوسف

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