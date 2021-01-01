جدول مباريات اليوم الخميس 15 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 15 أبريل 2021 في الدوري الأوروبي والدوري السعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الخميس ختام مباريات دور ربع النهائي لبطولة الدوري الاوروبي، كما تتواصل مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وتنطلق منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

في مباريات إياب دور ربع النهائي للدوري الأوروبي، يلعب مانشستر يونايتد مغ غرناطة، ويواجه آرسنال نظيره سلافيا براج، كما يلعب روما مع أياكس وفياريال مع دينامو زغرب.

وسيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة في دوري أبطال آسيا، إذ يلعب الدحيل مع الشرطة العراقي، والاستقلال الطاجيكي مع شباب الأهلي دبي، كما يواجه الهلال نظيره أجمد، ويلعب استفلال طهران مع الأهلي السعودي.

وفي الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الـ 26 سيلعب أبها مع العين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 15 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 أبريل "15-4-2021":

الدوري الأوروبي - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة سلافيا براج - آرسنال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر يونايتد - غرناطة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium روما - أياكس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium فياريال - دينامو زغرب 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Connect

دور المجموعات دوري أبطال آسيا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - الشرطة 19:45 مصر، 20:45 السعودية لا يوجد الاستقلال - شباب الأهلي دبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية لا يوجد الهلال - أجمك 21:00 مصر، 22:00 السعودية لا يوجد استفلال طهران - الأهلي 22:15 مصر، 23:15 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - العين 20:50 مصر، 21:50 السعودية السعودية الرياضية 1

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