جدول مباريات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الخميس 14 يوليو 2022 على موعد مع مباراتين في بطولة عربية واحدة، وهي الدوري المصري.

وتقام الخميس مباراتين في ختام الجولة 24 من منافسات موسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة الأولى، يحل فيها فريق مصر للمقاصة ضيفًا على إيسترن كومباني، في لقاء يجمع بين صاحبي المركزين السابع عشر والثامن عشر في جدول الترتيب.

أما المباراة الثانية، يستضيف فيها سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد، في يسعى فيها الطرفان لحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول الترتيب.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 "14-07-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة إيسترن كومباني - مصر للمقاصة 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports سيراميكا كليوباترا - الاتحاد 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

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