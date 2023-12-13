جدول مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي، الدوري الأوروبي، وباقي المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي وجولة جديدة من الدوري الأوروبي.

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البداية بمباريات دوري روشن السعودي وأبرز مواجهة بين الفيحاء والأهلي، وفرصة للقلعة لاستغلال عدم مشاركة النصر والاتحاد في هذه الجولة بسبب خوض الزعيم منافسالت كأس العالم للأندية، لحصد النقاط والتقدم في الترتيب.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 حيث تقام الجولة السادسة من الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي سنشاهد فيها أكثر من مباراة هامة،

كما تقام مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لحساب دور المجموعات، وتقام جولة جديدة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 "14-12-2023"

دوري روشن - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أبها - الحزم 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد عبدالله المحيسن SSC 1,5 HD SSC 1 SD عيسى الزدجالي الأخدود - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد سعد يحيى SSC Extra 1 HD SSC Extra 1 SD عبد العزيز الزيد الفيحاء - الأهلي 20:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد عيسى الحربين SSC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD محمد حسين SSC SPORT 1 SD عبدالعزيز السبر

الدوري الأوروبي - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أونيون سانت جيلواز - ليفربول 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 جواد بدة روما - شيريف 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 علي محمد علي رين - فياريال 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 باسم الزير بايرن ليفركوزن - مولده 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 5 عامر الخوذيري وست هام - فرايبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 خالد الحدي برايتون - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 محمد المبروكي ريال بيتيس - رينجرز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 حسن العيدروس أياكس - أيك أثينا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 أحمد عبده

دوري المؤتمر الاوروبي - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق زرينيسكي موستار - أستون فيلا 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 6 محمد بركات أبردين - آينتراخت فرانكفورت 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 8 عادل خلو فرينكفاروزي - فيورنتينا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد السعدي فنربخشه - سلوفان براتيسلافا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد البلوشي لوجانو - بشكتاش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد المعمري

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الدوري المصري - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق البنك الأهلي - الجونة 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports HD 1 مؤمن حسن فيوتشر - سيراميكا 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports HD 2 محمد الكواليني المصري - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 1 محمد عفيفي بيراميدز - بلدية المجلة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 2 أيمن الكاشف

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