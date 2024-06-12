جدول مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في الدوري المصري والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه اخر المباريات التحضيرية قبل انطلاق كوبا أمريكا 2024 بجانب مواجهات الدوري المصري.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 حيث نتابع ودية بين البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب مواجهة لبيراميدز وأخرى لفيوتشر في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024؟

يمكن متابعة مباراة البرازيل والولايات المتحدة عبر تطبيق شاهد، أما مباريات الدوري المصري فتأتي حصريًا عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 "13-06-2024"

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الولايات المتحدة الأمريكية - البرازيل 02:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD حمادة العنزي SSC SPORT 5 HD

الدوري المصري - الجولة 11