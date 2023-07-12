جدول مباريات اليوم الخميس 13 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 13 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة القمة، ديربي القاهرة أو كلاسيكو الكرة المصرية، أطلق عليها ما تحب ولكن باختصار هي المباراة الأهم والأكثر قوة ومتعة من المباريات المصرية، حيث يلتقي الأهلي والزمالك ضمن الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وعلى الرغم من حسم المارد الأحمر للقب البطولة ولكن كعادة هذه اللقاءات تكون قوية وندية حتى ولو كانت مباراة ودية بين قطبي الكرة المصرية.

كما سنكون على موعد مع مباراة آرسنال ضد نورنبرج الألماني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن استعدادات الجانرز للموسم الكروي الجديد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 13 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 13 يوليو 2023 "13-7-2023"

الدوري المصري - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الزمالك 20:30 مصر والسعودية OnTime Sports HD 1

مباريات ودية - أندية