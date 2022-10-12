جدول مباريات اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في البطولات الأوروبية المختلفة، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تتواصل يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، مباريات البطولات الأوروبية، حيث تقام مساء الخميس مباريات هامة للغاية في منافسات بطولات الأندية الأوروبية.

يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، تقام مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

في الدوري الأوروبي، تقام 16 مباراة مساء الخميس، أبرزها مواجهة أومونيا نيقوسيا القبرصي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومباراة آرسنال أمام بودو/جليمت النرويجي، بالإضافة إلى مباراة روما الإيطالي وريال بيتيس الإسباني.

أما في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تقام 16 مباراة أيضًا مساء الخميس، أبرزها مواجهة أندرلخت البلجيكي أمام وست هام الإنجليزي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 "13-10-2022"

الدوري الأوروبي - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة بودو/جليمت - آرسنال 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ريال بيتيس - روما 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ريال سوسييداد - شيريف تيراسبول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 مانشستر يونايتد - أومونيا نيقوسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - أندرلخت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أوستريا فيينا -فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

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