جدول مباريات اليوم الخميس 13 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
|
20230324 UEFA Europa League trophy(C)Getty Images
الدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبيالدوري المصري الممتازالدوري الإماراتي للمحترفين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 13 أبريل 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

يوم جديد يحمل معالم الإثارة الكروية ينتظرنا حين نرى أبرز مباريات كرة القدم على الصعيدين العربي والأوروبي.

في الدوري الأوروبي ستعود العجلة للدوران، مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي وأبرزها بالطبع مواجهة مانشستر يونايتد وإشبيلية.

وفي الدوري المصري يطمح الزمالك لمواصلة الاستفاقة حين يحل ضيفًا على حرس الحدود.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الخميس 13 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 13 أبريل 2023 "13-04-2023"

الدوري الأوروبي - دور ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فينورد - روما18:45 مصر، 19:45 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد - إشبيلية21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
يوفنتوس - سبورتنج لشبونة21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
باير ليفركوزن - سانت جيلويسي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي - دور ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جينت - وست هام18:45 مصر، 19:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
أندرلخت - ألكمار21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
بازل - نيس21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
ليخ بوزنان - فيورنتينا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1

الدوري المصري - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حرس الحدود - الزمالك21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
الإسماعيلي - إنبي21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
المقاولون - المصري البورسعيدي21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
دبا الفجيرة - الوحدة22:00 الإمارات، 21:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم

اختيارات المحررين