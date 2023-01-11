جدول مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وكأس الخليج والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023، حيث نشاهد مباراتي الفتح ضد الاتفاق والطائي في مواجهة التعاون، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي.

وفي نفس اليوم ستخوض المجموعة الأولى من بطولة خليجي 25 جولتها الثالثة والآخيرة لتحديد المتأهلين، ليكون الصراع قائماً حتى الرمق الأخير، حيث يلتقي منتخب السعودية بمنتخب عُمان، في نفس توقيت مواجهة العراق ضد اليمن.

كما سنكون على موعد مع عدة مباريات قوية في أكثر من بطولة في مساءً اليوم الخميس، مثل مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني، ومن إسبانيا إلى إيطاليا حيث مباراة روما وجنوى، وختاماً مباراة الأهلي ضد المصري في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 يناير 2023 "12-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ13

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الاتفاق 14:30 مصر، 15:30 السعودية شاهد VIP الطائي - التعاون 14:30 مصر، 15:30 السعودية شاهد VIP

خليجي 25 – دور المجموعات (الجولة الثالثة)

المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - عمان 17:00 مصر، 18:00 السعود AD SPORTS 1 HD

Alkass One HD

Dubai Sports 1 العراق - اليمن 17:00 مصر، 18:00 السعود AD SPORTS 1 HD

Alkass One HD

Dubai Sports 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 7 (مباراة مؤجلة)

المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس السوبر الإسباني

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC1 HD

كأس إيطاليا – دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - سامبدوريا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App روما - جنوى 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري المصري – الجولة الـ 13

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 2 الأهلي - المصري البورسعيدي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1

الدوري التونسي – الجولة 4 (دور المجموعات)

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي الرياضي - النجم الساحلي 15:00 مصر، 14:00 تونس Alkass Two HD