أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي تحفل ببعض المواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا 2 والدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

كما يتم نقل مباريات دوري روشن السعودي عبر ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 فبراير 2026 "12-02-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برينتفورد - آرسنال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1علي محمد علي

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراةالموعد القنوات الناقلة
ضمك - التعاون 18:45 السعودية، 19:45 الإماراتثمانية
الحزم - الأخدود 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية
القادسية - نيوم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

كأس ملك إسبانيا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيكو مدريد - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدمدحت شلبي
MBC ACTION 
 
MBC MASR 2

دوري أبطال آسيا 2 - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ستيلرز - جامبا أوساكا13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد سوكو
بانكوك - ماكارثر15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 1عبدالله الغامدي

