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Darwin Nunez James Rodriguez Uruguay Colombia Copa America 2024Getty/GOAL
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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كوبا أميركاأوروجواي v كولومبياالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالجيش v الزمالكالجيشالزمالكأوروجوايكولومبيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 حيث نتابع نصف النهائي الثاني من كوبا أمريكا بين أوروجواي وكولومبيا، والتي سيحدد الطرف الثاني من المباراة النهائية لمواجهة منتخب الأرجنتين.

كما نتابع لقاء الزمالك وطلائع الجيش ضمن الجولة 16 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، بينما تأجلت مباراة المقاولون وطلائع الجيش حداداً على وفاة اللاعب أحمد رفعت رحمه الله.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

المباريات التالية

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لكوبا أمريكا، فهي غير منقولة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك إن كانت ترغب في الاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 "11-07-2024"

كوبا أمريكا 2024 - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أوروجواي - كولومبيا03:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
طلائع الجيش - الزمالك21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي

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