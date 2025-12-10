تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Nasser al-Shamrani Saudi ArabiaGetty
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، حيث تبدأ مواجهات ربع النهائي من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب فلسطين، بينما يلتقي المغرب بمنتخب سوريا.

كما تبدأ جولة جديدة في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، والتي من أبرزها لقاء بازل وأستون فيلا، سيلتك وروما، ومواجهة دينامو زغرب وريال بيتيس، بالإضافة إلى مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا 2، كأس الرابطة المصرية وكأس الخليج تحت 23 سنة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس العرب 2025، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا 2 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

جدول مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 "11-12-2025"

كأس العرب 2025 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المغرب - سوريا17:30 السعودية، 15:30 المغربbeIN SPORTS HDأحمد البلوشي
الكأس 1سمير المعيرفي
MBC MASR 2عصام عبده
MBC 5نور الدين آيت علي
الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1حماد العنزي
stc tv
أبو ظبي الرياضية 1أحمد الحامد
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
شاشاهاني الشهري
عمان الرياضيةسالم السالمي
فلسطين - السعودية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS HDعصام الشوالي
الكأس 1أحمد الطيب
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
stc tv
السعودية الرياضية 1مشاري القرني
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
الكويت الرياضيةمحمد النحوي
عمان الرياضيةأحمد العجمي
MBC MASR 2مدحت شلبي
MBC Actionأحمد النفيسة
شاشاعلي دراج

الدوري الأوروبي - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوترخت - نوتينجهام فورست20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 1محمد المبروكي
يانج بويز - ليل20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 2عامر الخوذيري
نيس - سبورتينج براجا20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد بركات
دينامو زغرب - ريال بيتيس20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد نضال
فرينكفاروزي - رينجرز20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد عبده
شتورم جراتس - النجم الأحمر20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 7نوفل باشي
بازل - أستون فيلا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1جواد بدة
سيلتك - روما23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3نوفل باشي
ليون - جو أهيد إيجلز23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد المبروكي
سيلتا فيجو - بولونيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد فؤاد
فرايبورج - سالزبورج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 6محمد بركات
بران - فنربخشة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 7أحمد البلوشي
بورتو - مالمو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8منتصر الأزهري
ستيوا بوخارست - فاينورد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 9بكر علوان

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فيرونتينا - دينامو كييف20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 6محمد فوزي
دريتا - إي زد آلكمار20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 8حصن العيدروس
بياليستوك - رايو فاييكانو20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 9أحمد سوكو
كرايوفا - سبارتا براج20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Xtra 3عبد الله الغامدي
شيلبورن - كريستال بالاس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2محمد السعدي
أبردين - ستراسبورج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 1عامر الخوذيري

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جامبا أوساكا - راتشابوري13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد نضال
نام دين - إيسترن13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد سوكو
كايا - ستيلرز15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 2عبد الله الغامدي
بكين - ماكارثر15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 3أحمد فؤاد
تاي بو - كونج آن هانوي15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد عبده
باثوم يونايتد - تامبينس15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 5حسن العيدروس

كأس الخليج تحت 23 سنة - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
قطر - السعودية13:30 السعودية، 14:30 الإماراتالكأس 3سمير اليعقوبي
الكويت الرياضية 2إبراهيم الهشال
الشارقة الرياضيةموسى عيد
البحرين - الكويت13:30 السعودية، 14:30 الإماراتالكأس 4بكر علوان
الكويت الرياضيةطارق الملا
الشارقة الرياضية 2محمد سليمان

كأس الرابطة المصرية - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الاتحاد - المصري17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
وادي دجلة - بتروجيت20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1طارق حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

