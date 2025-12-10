جدول مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، حيث تبدأ مواجهات ربع النهائي من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب فلسطين، بينما يلتقي المغرب بمنتخب سوريا.

كما تبدأ جولة جديدة في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، والتي من أبرزها لقاء بازل وأستون فيلا، سيلتك وروما، ومواجهة دينامو زغرب وريال بيتيس، بالإضافة إلى مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا 2، كأس الرابطة المصرية وكأس الخليج تحت 23 سنة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس العرب 2025، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا 2 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

جدول مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 "11-12-2025"

كأس العرب 2025 - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المغرب - سوريا 17:30 السعودية، 15:30 المغرب beIN SPORTS HD أحمد البلوشي الكأس 1 سمير المعيرفي MBC MASR 2 عصام عبده MBC 5 نور الدين آيت علي الشارقة الرياضية محمد الهنائي دبي الرياضية 1 حماد العنزي stc tv أبو ظبي الرياضية 1 أحمد الحامد الكويت الرياضية جعفر الصليح شاشا هاني الشهري عمان الرياضية سالم السالمي فلسطين - السعودية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS HD عصام الشوالي الكأس 1 أحمد الطيب الشارقة الرياضية موسى عيد دبي الرياضية 1 عمر الطنيجي stc tv السعودية الرياضية 1 مشاري القرني أبو ظبي الرياضية 1 بلال علام الكويت الرياضية محمد النحوي عمان الرياضية أحمد العجمي MBC MASR 2 مدحت شلبي MBC Action أحمد النفيسة شاشا علي دراج

الدوري الأوروبي - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوترخت - نوتينجهام فورست 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 1 محمد المبروكي يانج بويز - ليل 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري نيس - سبورتينج براجا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات دينامو زغرب - ريال بيتيس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد نضال فرينكفاروزي - رينجرز 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده شتورم جراتس - النجم الأحمر 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 7 نوفل باشي بازل - أستون فيلا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 جواد بدة سيلتك - روما 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 نوفل باشي ليون - جو أهيد إيجلز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد المبروكي سيلتا فيجو - بولونيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد فؤاد فرايبورج - سالزبورج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد بركات بران - فنربخشة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 7 أحمد البلوشي بورتو - مالمو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 منتصر الأزهري ستيوا بوخارست - فاينورد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 9 بكر علوان

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فيرونتينا - دينامو كييف 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد فوزي دريتا - إي زد آلكمار 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 8 حصن العيدروس بياليستوك - رايو فاييكانو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 9 أحمد سوكو كرايوفا - سبارتا براج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Xtra 3 عبد الله الغامدي شيلبورن - كريستال بالاس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد السعدي أبردين - ستراسبورج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 1 عامر الخوذيري

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جامبا أوساكا - راتشابوري 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد نضال نام دين - إيسترن 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد سوكو كايا - ستيلرز 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 2 عبد الله الغامدي بكين - ماكارثر 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد فؤاد تاي بو - كونج آن هانوي 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده باثوم يونايتد - تامبينس 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 5 حسن العيدروس

كأس الخليج تحت 23 سنة - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق قطر - السعودية 13:30 السعودية، 14:30 الإمارات الكأس 3 سمير اليعقوبي الكويت الرياضية 2 إبراهيم الهشال الشارقة الرياضية موسى عيد البحرين - الكويت 13:30 السعودية، 14:30 الإمارات الكأس 4 بكر علوان الكويت الرياضية طارق الملا الشارقة الرياضية 2 محمد سليمان

كأس الرابطة المصرية - الجولة 1