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مباريات اليوم على
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس الاتحاد الأوروبي 1Super Cupبنفيكا v مرسيليابنفيكامرسيلياباير ليفركوزن v ويست هامباير ليفركوزنويست هامليفربول v أتالانتاليفربولأتالانتاميلان v روماميلانرومابلزين v فيورنتينابلزينفيورنتيناEuropa Conference Leagueأولمبياكوس v فينرباهتشهأولمبياكوسفينرباهتشهأستون فيلا v ليلأستون فيلاليلكلوب بروج v باوك سالونيكيكلوب بروجباوك سالونيكيالاتحاد v الهلالالاتحادالهلالZED FC v الأهليZED FCالأهليالدوري المصري الممتازالزمالك v الاتحادالزمالكالاتحادمونتيري v Inter Miami CFمونتيريInter Miami CFCONCACAF Champions Cupالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 مواجهة في السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد بجانب مباريات الدوري الأوروبي وعلى رأسها لقاء ليفربول وأتالانتا.

كما يواجه إنتر ميامي نظيره مونتيري في إياب ربع نهائي كأس الكونكاكاف في مباراة لا تحتمل سوى فوز كتيبة ليونيل ميسي بعد الخسارة ذهابًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا بجانب مباريات الدوري المصري وأبرزها مواجهة الأهلي مع زد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.

أما إن كنت ترغب في متابعة المباريات المنقولة على شبكة SSC Sports، يمكنك مشاهد البث المياشرة من خلال الاشتراك في تطبيق شاهد كما هو الحال في السوبر السعودي ودوري أبطال الكونكاكاف.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 "11-04-2024"

السوبر السعودي 2024 - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الهلال - الاتحاد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتSSC SPORT 1 HDفارس عوض
شاهد
SSC SPORT 5 HDمدحت شلبي
SSC SPORT 1 SDعيسى الزدجالي
أبو ظبي الرياضية آسيا 1عامر عبدالله

الدوري الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ميلان - روما22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 3حفيظ دراجي
ليفربول - أتالانتا22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 1محمد بركات
باير ليفركوزن - وست هام22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 2محمد المبروكي
بنفيكا - مارسيليا22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 4نوفل باشي

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أولمبياكوس - فناربخشه19:45 السعودية، 18:45 مصرbeIN SPORTS HD 5أحمد عبده
فيكتوريا بلزن - فيورنتينا19:45 السعودية، 18:45 مصرbeIN SPORTS HD 8عادل خلو
كلوب بروج - باوك22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 8مضر اليوسف
أستون فيلا - ليل22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS HD 5حسن العيدروس

دوري أبطال الكونكاكاف - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالبث في السعوديةالتعليق
مونتيري - إنتر ميامي05:30 السعودية، 04:30 مصريوتيوبSSC SPORT 1 HDمحمد حسين

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المصري - فيوتشر16:00 مصر، 17:00 السعوديةONTime Sports 1محمود أبو الركب
الزمالك - الاتحاد19:00 مصر، 20:00 السعوديةONTime Sports 1مؤمن حسن
زد - الأهلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةONTime Sports 2محمد الكواليني

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