جدول مباريات اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

على الرغم من نهاية الجولة الأولى في منافسات كرة القدم الأوروبية بعد انطلاق موسم 2022-23، إلا أن إثارة كرة القدم لن تتوقف على الصعيدين العربي والعالمي.

وسنكون يوم الخميس 11 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، وتحديدًا في بطولتي الدوري المصري الممتاز، ودوري نجوم قطر.

وتختتم الخميس 11 أغسطس منافسات الجولة 30 لموسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز، بإقامة مباراة واحدة من العيار الثقيل.

وتجمع المباراة بين الإسماعيلي والاتحاد، ويسعى خلالها الناديان إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب، خاصة وأنهما قريبان للغاية من ثلاثي الهبوط.

كما تتواصل الخميس أيضًا مباريات الجولة الثانية من موسم 2022-23 لبطولة دوري نجوم قطر، حيث تقام مباراتين، أبرزهما مواجهة يحل فيها الدحيل ضيفًا على الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 "11-08-2022"

الدوري المصري - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - الاتحاد 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 1

دوري نجوم قطر - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الدحيل 16:30 مصر، 17:30 السعودية Alkass العربي - ال 18:40 مصر، 19:40 السعودية Alkass

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