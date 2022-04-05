جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022
مع نهاية الأدوار التمهيدية، تترقب الجماهير مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، التي تنطلق خلال أبريل 2022 لمنطقة غرب القارة.
ويدافع الهلال السعودي عن لقبه في دوري أبطال آسيا، بعد أن حصل على اللقب في النسخة الماضية بعد فوزه على بوهانج ستيلرز بهدفين دون رد في نوفمبر الماضي.
وتستمر النسخة الحالية بمشاركة 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم على عشر مجموعات بين الشرق والغرب، وسيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023.
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وأسفرت قرعة نسخة دوري أبطال آسيا 2022، عن صدامات قوية بين الأندية العربية الغرب أسيوية، وكذلك العديد من المنافسات القوية بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.
وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا.
ما هو نظام دوري أبطال آسيا 2022؟
تم توزيع الفرق المتأهلة على 10 مجموعات، على أن تكون المجموعات من الأولى إلى الخامسة لفرق الغرب، ومن السادسة إلى العاشرة لفرق الشرق.
وتتواصل البطولة بداية من ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى النهائي، والذي يعود هذا العام إلى نظام مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن كان مقتصرًا على مباراة واحدة في آخر نسختين بسبب اعتبارات فيروس كورونا.
ويقام ذهاب النهائي يوم 19 فبراير 2023 في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الغياب يوم 26 فبراير 2023 في شرق آسيا.
ما هي المدن المستضيفة لمجموعات دوري أبطال آسيا 2022 القسم الغربي؟
تحتضن السعودية مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب القارة في دوري أبطال آسيا 2022.
وتستضيف أربع مدن سعودية مباريات دور المجموعات، هي الرياض، وجدة، وبريدة، والدمام.
وتقرر إقامة مباريات المجموعتين الأولى والثاني في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، فيما تُلعب مباريات المجموعة الرابعة في بريدة، وتستضيف الدمام مباريات المجموعة الخامسة.
ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟
تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.
كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.
مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 - القسم الغربي
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
الهلال
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الريان
0
0
0
0
0
0
0
0
3
استقلال دوشنبه
0
0
0
0
0
0
0
0
4
الشارقة
0
0
0
0
0
0
0
0
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
موباي سيتي
0
0
0
0
0
0
0
0
2
القوة الجوية
0
0
0
0
0
0
0
0
3
الجزيرة
0
0
0
0
0
0
0
0
4
الشباب
0
0
0
0
0
0
0
0
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
أهال
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الغرافة
0
0
0
0
0
0
0
0
3
فولاذ خوستان
0
0
0
0
0
0
0
0
4
شباب الأهلي دبي
0
0
0
0
0
0
0
0
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
باختاكور
0
0
0
0
0
0
0
0
2
التعاون
0
0
0
0
0
0
0
0
3
الدحيل
0
0
0
0
0
0
0
0
4
سابهان أصفهان
0
0
0
0
0
0
0
0
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
الوحدات
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الفيصلي
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ناساف كرشي
0
0
0
0
0
0
0
0
4
السد
0
0
0
0
0
0
0
0
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
باختاكور - ساباهان أصفهان
الخميس 7 أبريل 2022،
فولاد - الغرافة
الخميس 7 أبريل 2022،
الدحيل - التعاون
الخميس 7 أبريل 2022،
أهال - شباب الأهلي
الخميس 7 أبريل 2022،
السد - ناساف
الجمعة 8 أبريل 2022،
استقلال دوشنبه - الريان
الجمعة 8 أبريل 2022،
مومباي سيتي - الشباب
الجمعة 8 أبريل 2022،
الجزيرة - القوة الجوية
الجمعة 8 أبريل 2022،
الهلال - الشارقة
الجمعة 8 أبريل 2022،
الوحدات - الفيصلي
الجمعة 8 أبريل 2022،
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
النتيجة
شباب الأهلي - فولاد
الأحد 10 أبريل 2022،
ساباهان - الدحيل
الأحد 10 أبريل 2022،
الغرافة - أهال
الأحد 10 أبريل 2022،
التعاون - باختاكور
الأحد 10 أبريل 2022،
الريان - الهلال
الإثنين 11 أبريل 2022،
القوة الجوية - مومباي سيتي
الإثنين 11 أبريل 2022،
ناساف - الوحدات
الإثنين 11 أبريل 2022،
الشارقة - استقلال دوشنبه
الإثنين 11 أبريل 2022،
الشباب - الجزيرة
الإثنين 11 أبريل 2022،
الفيصلي - السد
الإثنين 11 أبريل 2022،
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
النتيجة
الجزيرة - مومباي سيتي
الخميس 14 أبريل 2022،
فولاد - أهال
الخميس 14 أبريل 2022،
الدحيل - باختاكور
الخميس 14 أبريل 2022،
القوة الجوية - الشباب
الخميس 14 أبريل 2022،
الغرافة - شباب الأهلي
الخميس 14 أبريل 2022،
التعاون - ساباهان
الخميس 14 أبريل 2022،
السد - الوحدات
الجمعة 15 أبريل 2022،
الشارقة - الريان
الجمعة 15 أبريل 2022،
الهلال - استقلال دوشنبه
الجمعة 15 أبريل 2022،
ناساف - الفيصلي
الجمعة 15 أبريل 2022،
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الرابعة
المباراة
الموعد
النتيجة
مومباي سيتي - الجزيرة
الاثنين 18 أبريل 2022،
أهال - فولاد
الاثنين 18 أبريل 2022،
باختاكور - الدحيل
الاثنين 18 أبريل 2022،
الشباب - القوة الجوية
الإثنين 18 أبريل 2022،
شباب الأهلي - الغرافة
الإثنين 18 أبريل 2022،
ساباهان - التعاون
الإثنين 18 أبريل 2022،
الوحدات - السد
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
الريان - الشارقة
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
استقلال دوشنبه - الهلال
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
الفيصلي - ناساف
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
النتيجة
القوة الجوية - الجزيرة
الجمعة 22 أبريل 2022،
شباب الأهلي - أهال
الجمعة 22 أبريل 2022،
ساباهان - باختاكور
الجمعة 22 أبريل 2022،
الشباب - مومباي سيتي
الجمعة 22 أبريل 2022،
الغرافة - فولاد
الجمعة 22 أبريل 2022،
التعاون - الدحيل
الجمعة 22 أبريل 2022،
الريان - استقلال دوشنبه
السبت 23 أبريل 2022،
ناساف - السد
السبت 23 أبريل 2022،
الفيصلي - الوحدات
السبت 23 أبريل 2022،
الشارقة - الهلال
السبت 23 أبريل 2022،
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الدحيل - ساباهان
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
الجزيرة - الشباب
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
مومباي سيتي - القوة الجوية
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
فولاد - شباب الأهلي
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
أهال - الغرافة
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
باختاكور - التعاون
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
الوحدات - ناساف
الأربعاء 27 أبريل 2022،
الهلال - الريان
الأربعاء 27 أبريل 2022،
السد - الفيصلي
الأربعاء 27 أبريل 2022،
استقلال دوشنبه - الشارقة
الأربعاء 27 أبريل 2022،