جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

مع نهاية الأدوار التمهيدية، تترقب الجماهير مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، التي تنطلق خلال أبريل 2022 لمنطقة غرب القارة.

ويدافع الهلال السعودي عن لقبه في دوري أبطال آسيا، بعد أن حصل على اللقب في النسخة الماضية بعد فوزه على بوهانج ستيلرز بهدفين دون رد في نوفمبر الماضي.

وتستمر النسخة الحالية بمشاركة 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم على عشر مجموعات بين الشرق والغرب، وسيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023.

وأسفرت قرعة نسخة دوري أبطال آسيا 2022، عن صدامات قوية بين الأندية العربية الغرب أسيوية، وكذلك العديد من المنافسات القوية بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.

وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا.

ما هو نظام دوري أبطال آسيا 2022؟

تم توزيع الفرق المتأهلة على 10 مجموعات، على أن تكون المجموعات من الأولى إلى الخامسة لفرق الغرب، ومن السادسة إلى العاشرة لفرق الشرق.

وتتواصل البطولة بداية من ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى النهائي، والذي يعود هذا العام إلى نظام مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن كان مقتصرًا على مباراة واحدة في آخر نسختين بسبب اعتبارات فيروس كورونا.

ويقام ذهاب النهائي يوم 19 فبراير 2023 في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الغياب يوم 26 فبراير 2023 في شرق آسيا.

ما هي المدن المستضيفة لمجموعات دوري أبطال آسيا 2022 القسم الغربي؟

تحتضن السعودية مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب القارة في دوري أبطال آسيا 2022.

وتستضيف أربع مدن سعودية مباريات دور المجموعات، هي الرياض، وجدة، وبريدة، والدمام.

وتقرر إقامة مباريات المجموعتين الأولى والثاني في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، فيما تُلعب مباريات المجموعة الرابعة في بريدة، وتستضيف الدمام مباريات المجموعة الخامسة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 - القسم الغربي

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الريان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 استقلال دوشنبه 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشارقة 0 0 0 0 0 0 0 0

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 موباي سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 القوة الجوية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الجزيرة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أهال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الغرافة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فولاذ خوستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 شباب الأهلي دبي 0 0 0 0 0 0 0 0

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باختاكور 0 0 0 0 0 0 0 0 2 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الدحيل 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سابهان أصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوحدات 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الفيصلي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ناساف كرشي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السد 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة باختاكور - ساباهان أصفهان الخميس 7 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر فولاد - الغرافة الخميس 7 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الدحيل - التعاون الخميس 7 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر أهال - شباب الأهلي الخميس 7 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر السد - ناساف الجمعة 8 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر استقلال دوشنبه - الريان الجمعة 8 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر مومباي سيتي - الشباب الجمعة 8 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الجزيرة - القوة الجوية الجمعة 8 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الهلال - الشارقة الجمعة 8 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الوحدات - الفيصلي الجمعة 8 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة شباب الأهلي - فولاد الأحد 10 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر ساباهان - الدحيل الأحد 10 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الغرافة - أهال الأحد 10 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر التعاون - باختاكور الأحد 10 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الريان - الهلال الإثنين 11 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر القوة الجوية - مومباي سيتي الإثنين 11 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر ناساف - الوحدات الإثنين 11 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الشارقة - استقلال دوشنبه الإثنين 11 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الشباب - الجزيرة الإثنين 11 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الفيصلي - السد الإثنين 11 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الجزيرة - مومباي سيتي الخميس 14 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر فولاد - أهال الخميس 14 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الدحيل - باختاكور الخميس 14 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر القوة الجوية - الشباب الخميس 14 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الغرافة - شباب الأهلي الخميس 14 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر التعاون - ساباهان الخميس 14 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر السد - الوحدات الجمعة 15 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الشارقة - الريان الجمعة 15 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الهلال - استقلال دوشنبه الجمعة 15 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر ناساف - الفيصلي الجمعة 15 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة مومباي سيتي - الجزيرة الاثنين 18 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر أهال - فولاد الاثنين 18 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر باختاكور - الدحيل الاثنين 18 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الشباب - القوة الجوية الإثنين 18 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر شباب الأهلي - الغرافة الإثنين 18 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر ساباهان - التعاون الإثنين 18 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الوحدات - السد الثلاثاء 19 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الريان - الشارقة الثلاثاء 19 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر استقلال دوشنبه - الهلال الثلاثاء 19 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الفيصلي - ناساف الثلاثاء 19 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة القوة الجوية - الجزيرة الجمعة 22 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر شباب الأهلي - أهال الجمعة 22 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر ساباهان - باختاكور الجمعة 22 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الشباب - مومباي سيتي الجمعة 22 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الغرافة - فولاد الجمعة 22 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر التعاون - الدحيل الجمعة 22 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الريان - استقلال دوشنبه السبت 23 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر ناساف - السد السبت 23 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الفيصلي - الوحدات السبت 23 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر الشارقة - الهلال السبت 23 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة السادسة