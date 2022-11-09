جدول مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Asensio Rayo Vallecano Real Madrid LaLiga 2022-23Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري التونسي - الدرجة الأولىمباريات وديةريال مدريديوفنتوسالسعوديةالنجم الساحلي

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟.

سيحاول ريال مدريد فعل كل ما عليه من أجل عدم التعثر مجددًا في الدوري الإسباني حين يستضيف على ملعبه سانتياجو برنابيو منافسه قادش في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإيطالي، تبرز مباراة هيلاس فيرونا ويوفنتوس والتي يطمح فيها البيانكونيري لعدم خذلان أنصاره بعد الفوز على إنتر ميلانو الجولة الماضية بهدفين نظيفين أعادا الأمل إلى فريق السيدة العجوز.

الأخضر السعودي بدوره تنتظره مباراة ودية قوية أمام بنما استعدادًا لخوض كأس العالم في المعسكر التحضيري الذي يطمح هيرفي رينارد إلى استغلاله بالشكل الأمثل.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 "10-11-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رايو فاييكانو - سيلتا فيجو20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
فالنسيا - ريال بيتيس21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
ريال مدريد - قادش22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هيلاس فيرونا - يوفنتوس19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
لاتسيو - مونزا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري التونسي – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنزرتي - النجم الساحلي15:30 مصر، 16:30 السعوديةDiwan Sports

مباريات ودية – منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بنما - السعودية15:00 السعودية، 14:00 مصرSSC 1

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