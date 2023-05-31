جدول مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سيقتصر على بطولة وحيدة، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.

ونتابع معاً مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023، حيث نشاهد الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها حرس الحدود ضد أسوان، بينما يتواجه كلً من إنبي وغزل المحلة الذي يحارب للبقاء في الدوري الممتاز رفقة الفريق الأسواني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023 "1-6-2023"

الدوري المصري - الجولة 30