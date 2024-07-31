جدول مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة 32 من الدوري المصري، وتقام لقاءات ودية هامة على الصعيد الأوروبي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.
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جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 أغسطس 2024 "01-08-2024"
الدوري المصري - الجولة 32
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا
|17:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 2
|الأهلي - البنك الأهلي
|21:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
|سموحة - المصري البورسعيدي
|21:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 2
مباريات ودية - أندية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|ريال مدريد - ميلان
|02:00 مصر والسعودية
|الكويت الرياضية
|مانشستر يونايتد - ريال بييتيس
|13:30 مصر والسعودية
|MBC مصر
|ليفربول - آرسنال
|02:30 مصر والسعودية
|LFCTV
|تشيلسي - كلوب أمريكا
|02:30 مصر والسعودية
|الشارقة الرياضية