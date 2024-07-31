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جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة 32 من الدوري المصري، وتقام لقاءات ودية هامة على الصعيد الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 أغسطس 2024 "01-08-2024"

الدوري المصري - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2
الأهلي - البنك الأهلي21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
سموحة - المصري البورسعيدي21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ريال مدريد - ميلان02:00 مصر والسعوديةالكويت الرياضية
مانشستر يونايتد - ريال بييتيس13:30 مصر والسعوديةMBC مصر
ليفربول - آرسنال02:30 مصر والسعوديةLFCTV
تشيلسي - كلوب أمريكا02:30 مصر والسعوديةالشارقة الرياضية

طالع الجدول بالكامل من هنا

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