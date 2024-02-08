جدول مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Jadon Sancho Niclas Fullkrug Borussia Dortmund 2023-24Getty
الدوري الإسباني – الليجاالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 حيث تنطلق مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني وفيها يلعب قادش مع ريال بيتيس، كما يلعب ساليرنيتانا مع إمبولي في الدوري الإيطالي.

وفي الدوري الألماني يلعب بوروسيا دورتموند مع فرايبورج، وفي فرنسا سيلعب مارسيليا مع ميتز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 "09-02-2024"

الدوري الإسباني - الأسبوع 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
قادش - ريال بيتيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 3باسم الزير

الدوري الإيطالي - الأسبوع 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ساليرنيتانا - إمبولي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1غازي العمري

الدوري الألماني - الأسبوع 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بوروسيا دورتموند - فرايبورج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN SPORTS HD 5أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الأسبوع 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مارسيليا - ميتز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 4

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