جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك نهائي كأس مصر والذي سيجمع الأهلي والزمالك، على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وعلى الصعيد الأوروبي تنطلق مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني بمبارة برشلونة وريال مايوركا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مارس "08-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الرياض - الهلال 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC SPORTS 1 & 5 فهد العتيبي

راشد الدوسري الطائي - الحزم 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD خالد المديفر الاتحاد - الأخدود 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORTS 1&5 رؤوف خليف

مشاري القرني



كأس مصر - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الأهلي - الزمالك 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports 1 مدحت شلبي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برشلونة - ريال مايوركا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق شتوتجارت - أونيون برلين 22:30 السعودية، 21:30 مصر beIN SPORTS 5 عامر الخويري

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة بلدية المحلة - الجونة 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس 1

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