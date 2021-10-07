جدول مباريات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في أهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عادت المباريات الدولية من جديد بعد ثاني توقف دولي منذ انطلاق الموسم الجاري بمباريات مثيرة وهامة.

وتعود منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022، في كافة القارات، من أجل التعرف على المنتخبات المتأهلة إلى المونديال القادم.

وتبدأ المواجهات بتصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية، إذ تلعب منتخبات الأرجنتين ضد باراجواي وكذلك فنزويلا والبرازيل.

وفي إفريقيا، يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي كما تلعب الجزائر مع المجر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 أكتوبر "8-10-2021":

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة أوروجواي - كولومبيا 01:00 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium باراجواي - الأرجنتين 01:00 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium فنزويلا - البرازيل 01:30 مصر، 02:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium الإكوادور - بوليفيا 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports 1 HD Xtra 2 بيرو - تشيلي 03:00 مصر، 04:00 السعودية beIN Sports 1 HD Xtra 1

تصفيات كأس العالم - إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة مالاوي - ساحل العاج 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube الكاميرون - موزمبيق 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube مصر - ليبيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports - FIFATV Youtube الجزائر - النيجر 21:00 مصر، 22:00 السعودية FIFATV Youtube

تصفيات كأس العالم - أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة لاتفيا - هولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تركيا - النرويج 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ألمانيا - رومانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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