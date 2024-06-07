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Cameroon celebrate Guinea Africa Cup of Nations 2024Getty
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

World Cup Qualification CAFالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة في المحافل القارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2024 حيث نستمر في متابعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 8 ليونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 8 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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جدول مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2024 "08-06-2024"

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الكاميرون - كاب فيردي16:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDفهد عريشي
جامبيا - سيشل19:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDعيسى الجربين

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