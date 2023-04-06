جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Hilal - Shabab Al Ahli - Odion Ighalo 2023Al Hilal Twitter
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري المصري الممتازالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العربية والقنوات الناقلة..

يوم هادئ ولكنه لا يخلو من مباريات كرة القدم بعد أن عادت عجلة الدوريات العربية والأوروبية للدوران، كرة القدم هي المتعة التي ينتظرها الجمهور دائمًا.

هذه المرة المباريات موجودة في دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإسباني والإيطالي، وكذلك المصري.

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تتجه الأنظار إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، إذ يلعب الهلال مع الشباب في قمة من قمم دوري روشن السعودي.

وفي إسبانيا يلعب إشبيلية مع سيلتا فيجو، بينما يحل إنتر ضيفًا على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي ويلعب ليتشي مع نابولي، بينما يواجه ميلان نظيره إمبولي.

وفي الدوري المصري، يلعب أسوان أمام سيراميكا كيلوباترا، والمصري أمام حرس الحدود.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 "07-04-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشباب - الهلال22:00 السعودية، 21:00 مصرشاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إشبيلية - سيلتا فيجو21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - إنتر17:00 مصر، 18:00 السعوديةAD SPORTS Premium
ليتشي - نابولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium
ميلان - إمبولي21:00 مصر، 22:00 السعوديةAD SPORTS Premium

الدوري المصري - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري - حرس الحدود21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
أسوان - سيراميكا كليوباترا21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports

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