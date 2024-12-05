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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإيطاليدوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني وتنطلق جولة جديدة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 "06-12-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة عشرة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الخلود - القادسية17:50 السعودية، 16:50 مصرSSC Extra 1 HDسعد يحيى
SSC Extra 1 SDعبد العزيز الزيد
العروبة - الرياض17:55 السعودية، 16:55 مصرSSC Extra 2 HDعبد الله محمد الخامسي
SSC Extra 2 SDعائد العصيمي
الاتحاد - النصر20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Sport HD 1قهد العتيبي
SSC Sport SD 1عيسى الزدجالي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميلان - بارما19:30 مصر، 20:30 السعوديةأبو ظبي الرياضية 1
أتالانتا - ميلان

21:45 مصر، 22:45 السعودية

أبو ظبي الرياضية 1

الدوري الإسباني - الجولة السادسة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - ريال مايوركا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شتوتجارت - أونيون برلين21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 5محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة الرابعة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليل - بريست20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports 4جواد بدة
أوكسير - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4عامر الخوذيري

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ساجرادا - الترجي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

طالع الجدول بالكامل من هنا

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