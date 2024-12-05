جدول مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني وتنطلق جولة جديدة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 "06-12-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة عشرة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الخلود - القادسية 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC Extra 1 HD سعد يحيى SSC Extra 1 SD عبد العزيز الزيد العروبة - الرياض 17:55 السعودية، 16:55 مصر SSC Extra 2 HD عبد الله محمد الخامسي SSC Extra 2 SD عائد العصيمي الاتحاد - النصر 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Sport HD 1 قهد العتيبي SSC Sport SD 1 عيسى الزدجالي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميلان - بارما 19:30 مصر، 20:30 السعودية أبو ظبي الرياضية 1 أتالانتا - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية أبو ظبي الرياضية 1

الدوري الإسباني - الجولة السادسة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيلتا فيجو - ريال مايوركا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شتوتجارت - أونيون برلين 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 5 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة الرابعة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليل - بريست 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة أوكسير - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 عامر الخوذيري

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثانية