جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد العديد من المباريات الممتعة.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2023 حيث تتواصل منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، بإقامة مباراتين مرتقبتين، أبرزهما مواجهة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.

فيما تنطلق مساء الجمعة مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحديدًا في إسبانيا، وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وتقام فجر الخميس مباراة مرتقبة في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023، تجمع بين فريقي بالميراس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 "06-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - أبها 18:00 السعودية ومصر شاهد الاتحاد - الأهلي 21:00 السعودية ومصر شاهد

الدوري الإسباني - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - ألميريا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - أودينيزي 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي - ساسوولو 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة بالميراس - بوكا جونيورز 03:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 7

الدوري المصري - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الجونة 16:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس فاركو - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس

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