جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي وفيها يلعب بولونيا مع جنوى.

كما تتواصل مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وفيها يلعب توتنهام مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع برينتفورد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 "05-01-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بولونيا - جنوى 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 غازي العمري

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث