جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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pyramids-ahly@goaleg
كأس السوبر المصريةالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري المغربي الممتازالدوري الجزائري - الدرجة الأولىدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

يوم كروي جديد يشهد مباريات مهمة للغاية، ونهائيًا في الإمارات يجمع طرفين مصريين إضافة إلى القليل من المباريات الأوروبية.

الأهلي يلاقي بيراميدز في نهائي السوبر المصري الذي أثار الكثير من الجدل بعد انسحاب نادي الزمالك اعتراضًا على مشاركة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

بينما تقام مباريات هامة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لحسم مرافقي الأهلي في الصعود لدوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

533141 الأصوات

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
533141 الأصوات

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جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 "05-05-2023"

دوري يلو - الجولة 26 و27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأخدود - الحزم19:00 مصر والسعوديةKSA Sports 1 HD
الفيصلي - نجران19:05 مصر والسعوديةKSA Sports 2 HD

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ماينز - شالكه21:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS
باير ليفركوزن - كولن21:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS

السوبر المصري - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بيراميدز - الأهلي20:30 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية 1
أون تايم سبورتس 1

الدوري المغربي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مولودية وجدة - اتحاد طنجة21:15 مصر والسعوديةArryadia SD/HD
الاتحاد الرياضي التوركي - الفتح الرياضي23:30 مصر والسعوديةArryadia SD/HD

الدوري الجزائري - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شباب بلوزداد - وفاق سطيف18:00 مصر والسعوديةالقناة الثالثة الجزائرية
شبيبة القبائل - اتحاد العاصمة20:00 مصر والسعوديةالقناة الثالثة الجزائرية

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