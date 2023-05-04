تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

يوم كروي جديد يشهد مباريات مهمة للغاية، ونهائيًا في الإمارات يجمع طرفين مصريين إضافة إلى القليل من المباريات الأوروبية.

الأهلي يلاقي بيراميدز في نهائي السوبر المصري الذي أثار الكثير من الجدل بعد انسحاب نادي الزمالك اعتراضًا على مشاركة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

بينما تقام مباريات هامة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لحسم مرافقي الأهلي في الصعود لدوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 533141 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 31% كريم بنزيما

36% إرلينج هالاند

4% هاري كين

10% روبرت ليفاندوفسكي

12% كيليان مبابي

7% فيكتور أوسيمين 533141 الأصوات

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 "05-05-2023"

دوري يلو - الجولة 26 و27

المباراة الموعد القناة الناقلة الأخدود - الحزم 19:00 مصر والسعودية KSA Sports 1 HD الفيصلي - نجران 19:05 مصر والسعودية KSA Sports 2 HD

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة ماينز - شالكه 21:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS باير ليفركوزن - كولن 21:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS

السوبر المصري - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - الأهلي 20:30 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية 1

أون تايم سبورتس 1

الدوري المغربي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة مولودية وجدة - اتحاد طنجة 21:15 مصر والسعودية Arryadia SD/HD الاتحاد الرياضي التوركي - الفتح الرياضي 23:30 مصر والسعودية Arryadia SD/HD

الدوري الجزائري - الجولة 18