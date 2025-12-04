جدول مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، حيث نتابع الجولة الثانية من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب عمان مع المغرب، والمنتخب السعودي يواجه جزر القمر.

وتنطلق مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال أوفيدو مع ريال مايوركا، ويلعب مارسيليا مع ليل في الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والفرنسي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 "05-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق عمان - المغرب 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN SPORTS HD عصام الشوالي الكأس - - عمان الرياضية محمد الريامي الشارقة الرياضية موسى عيد دبي الرياضية 1 عمر الطنيجي stc tv الكويت الرياضية راشد الدوسري شاشا محمد حسين جزر القمر - السعودية 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات beIN SPORTS HD عامر الخوذيري السعودية الرياضية 1 مشاري القرني MBC 1 أحمد النفيسة الكأس - - الشارقة الرياضية سالم السالمي دبي الرياضية 1 حماد العنزي stc tv الكويت الرياضية طارق الملا عمان الرياضية يونس الرواحي شاشا علي دراج

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال أوفييدو - مايوركا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ماينتس - مونشنجلادباخ 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد رياض الحمروني MBC أكشن

الدوري الفرنسي - الجولة 15