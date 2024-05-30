جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية كبيرة خصوصًا على المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 حيث نتابع نهائي كأس الملك السعودي 2024 وكذلك دور الـ 32 في كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى كوبا ليبرتادوريس.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق SHAHID.. وذلك على مستوى كأس الملك السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 "31-05-2024"

كأس مصر - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق البنك الأهلي - بتروجيت 17:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 طارق حسن بلدية المحلة - الجونة 17:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 طارق الأدور

كوبا ليبرتادوريس - مرحلة المجموعات الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بالميراس - سان لورينزو 01:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 نوفل باشي إنديبندينتي ديل فالي - ليفربول 01:00 مصر والسعودية Bein Sport 2 EN - ريفر بليت - ديبورتيفو تاشيرا 03:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 باسم الزير ليبرتاد - ناسيونال مونتفيديو 03:00 مصر والسعودية Bein Sport 1 EN -

كأس الملك السعودي - النهائي