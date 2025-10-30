جدول مباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوريين الإسباني والألماني، وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري روشن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 "31-10-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأخدود - النجمة 16:40 السعودية، 17:40 الإمارات ثمانية الهلال - الشباب 17:50 السعودية، 18:50 الإمارات ثمانية الاتفاق - الحزم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - جيرونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة التاسعة