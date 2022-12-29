جدول مباريات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

عادت وتيرة المباريات إلى سابق عهدها، بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث نشهد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.
وتقام ثلاث مباريات يوم الجمعة 30 ديسمبر في افتاح منافسات الجولة 11 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.
البداية ستكون من مباراة يحل فيها الفيحاء ضيفًا على الفتح، أما المباراة الثانية فتجمع بين الوحدة والعدالة، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة نارية تجمع بين الشباب والاتفاق.
أما في الدوري الإنجليزي، فتنطلق الجولة 18 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين وست هام يونايتد وبرينتفورد، وفي المباراة الثانية يحل ليستر سيتي ضيفًا على ليفربول.
ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تتواصل مساء الجمعة مباريات الجولة 15 في موسم 2022-23 من "لا ليجا" بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد.
وبالعودة إلى الدوريات العربية، تختتم الجمعة منافسات الجولة العاشرة لموسم 2022-23 من الدوري المصري بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة سموحة ضد غزل المحلة.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
جدول مباريات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 "30-12-2022"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 11
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الفتح - الفيحاء
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|شاهد VIP
|الوحدة - العدالة
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|شاهد VIP
|الشباب - الاتفاق
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|شاهد VIP
الدوري الإنجليزي - الجولة 18
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|وست هام - برينتفورد
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|ليفربول - ليستر سيتي
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|خيتافي - ريال مايوركا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|قادش - ألميريا
|20:15 مصر، 21:15 السعودية
|beIN Sports HD 2
|سيلتا فيجو - إشبيلية
|20:15 مصر، 21:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|بلد الوليد - ريال مدريد
|22:30 مصر، 23:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري المصري - الجولة 10
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سموحة - غزل المحلة
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sports
|البنك الأهلي - المقاولون العرب
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sports
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