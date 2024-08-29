تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري يلو السعودي، كما نتابع لقاءات قوية في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي والإيطالي، بالاضافة إلى بطولات عربية وأوروبية هامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال "يوتيوب" وذلك على مستوى بطولة دوري يلو السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 "30-08-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة العدالة - الصفا 18:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية العين - الطائي 19:10 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليون - ستراسبورج 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة فينيسا - تورينو 19:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية إنتر - أتالانتا 21:45 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أونيون برلين - سانت باولي 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 محمد بركات

كأس مصر - النهائي