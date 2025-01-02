تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 حيث نتابع لقاء هام في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، والتي يواجه فيها يوفنتوس مع ميلان، وسنكون على موعد مع مباراة مؤجلة في الدوري الإسباني، تجمع ريال مدريد وفالنسيا.

على أن تنطلق مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وفيها يستضيف شباب بلوزداد نظيره الأهلي، وفي الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي، يلعب نيس مع رين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والدورري الفرنسي، وكذلك دوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 "03-01-2025"

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوفنتوس - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 1 محمد الشامسي SSC Extra 1 HD عبد الله الحربي محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فالنسيا - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيس - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 باسم الزير

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق شباب بلوزداد - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 حسن العيدروس

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بونتيفيدرا - ريال مايوركا 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC Extra 3 HD فهد عريشي راسينج فيرول - رايو فاييكانو 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC 2 HD حاتم بطيشة غرناطة - خيتافي 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC 3 HD عبد العزيز السبر

كأس مصر - دور الـ32