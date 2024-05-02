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مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةدوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيالدوري الألماني

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات..

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 حيث لقاءات عديدة في الدوريات الأوروبية، إضافة إلى مباريات قوية في الدوري السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 "03-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
التعاون - الهلال18:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDعبدالله الغامدي
الاتفاق - الفيحاء21:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDسليمان الشريف
أبها - الاتحاد21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDحماد العنزي

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - أتلتيك بيلباو22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3عادل خلو

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تولوز - مونبلييه20:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 4جواد بدة
لانس - لوريان22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 2محمد بركات

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لوتون تاون - إيفرتون22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 1نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
زد - المقاولون العرب19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2مؤمن حسن
الاتحاد السكندري - بلدية المحلة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تورينو - بولونيا21:45 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضيةغازي العمري

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
هوفنهايم - لايبزيج21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5أحمد عبده

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