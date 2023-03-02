جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 3 مارس 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام ثلاث مباريات في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 19 من موسم 2022-23، أبرزهما مواجهة الخليج مع الاتحاد والنصر مع الباطن.

فيما تقام مباراة مؤجلة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بين الوداد وفيتا كلوب.

وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف ريال سوسييداد نظيره قادش.

أما في الدوري الإيطالي، فتنطلق الجمعة مباريات الجولة 25 لموسم 2022-23 بإقامة مباراة كبيرة تجمع بين نابولي ولاتسيو.

ومن إيطاليا إلى ألمانيا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة تجمع بين بوروسيا دورتموند ولايبزيج.

وفي الدوري المصري يلعب فيوتشر مع الإسماعيلي، والزمالك مع بيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 "03-03-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة الخليج - الاتحاد 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC الرائد - الاتفاق 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC النصر - الباطن 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - فيتا كلوب 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 23