جدول مباريات اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 3 فبراير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام مباراتان يوم الجمعة 3 فبراير في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 15 من موسم 2022-23، أبرزهما مواجهة يحل فيها النصر ضيفًا على الفتح.

وفي إنجلترا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات مومس 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف تشيلسي بثوبه الجديد غريمه اللندني فولهام.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 20 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة يحل فيها قادش ضيفًا على أتلتيك بيلباو.

أما في ألمانيا، فتنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 19 في موسم 2022-23 من الدوري الألماني بمباراة واحدة أيضًا، حيث يلعب أوجسبورج أمام باير ليفركوزن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 فبراير 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 "03-02-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - النصر 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC الاتفاق - العدالة 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - فولهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 19