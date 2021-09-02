جدول مباريات اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم لقارتي أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بدأت فترة التوقف الدولي، وتوقفت المسابقات المحلية، وتتنافس العديد من المنتخبات في الفترة الحالية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أو البطولات القارية المختلفة.

وتتواصل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، يوم الجمعة في الجولة التاسعة، وسيلعب منتخب الأرجنتين مع فنزويلا، وستواجه البرازيل منتخب تشيلي، وتلعب بيرو مع أوروجواي.

ويتواصل دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة للمونديال المقبل، ويلعب منتخب تونس مع غينيا الاستوائية وموريتانيا مع زامبيا وغانا مع إثيوبيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 سبتمبر "3-9-2021":

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة فنزويلا - الأرجنتين 2:00 مصر، 3:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium البرازيل - تشيلي 3:00 مصر، 4:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بيرو - أوروجواي 3:00 مصر، 4:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الاولى المباراة الموعد القناة الناقلة موريتانيا - زامبيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية لا يوجد تونس - غينيا الاستوائية 21:00 مصر، 22:00 السعودية لا يوجد غانا - إثيوبيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية لا يوجد

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