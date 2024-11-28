جدول مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية في جولة دوريات جديدة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 "29-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق القادسية - الخليج 17:45 السعودية، 16:45 مصر SSC Extra 2 HD راشد الدوسري النصر - ضمك 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC 1 HD

SSC 5 HD مشاري القرني

حاتم بطيشة الأهلي - الوحدة 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Extra 1 HD فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برايتون - ساوثامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مايوركا - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كالياري - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريمس - لانس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 باسم الزير

الدوري الألماني - الجولة الثانية عشرة