جدول مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد العديد من المباريات الممتعة.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها قمة كبرى تجمع بين الهلال والشباب.

وتنطلق جولة جديدة من المباريات في بطولات الدوري في كل من إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، بمجموعة من المباريات القوية والمرتقبة.

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في إسبانيا، يحل إشبيلية ضيفًا على برشلونة لحساب الجولة الثامنة من "لا ليجا"، أما في ألمانيا وضمن منافسات الجولة السادسة من "بوندسليجا" نشهد مباراة مرتقبة بين هوفنهايم وبوروسيا دورتموند.

أما في دوري أبطال إفريقيا، فتقام ثلاث مباريات في إياب الدور الثاني التمهيدي، أبرزها مواجهة الأهلي المصري أمام سانت جورج الإثيوبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 "29-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الحزم - التعاون 18:00 السعودية ومصر شاهد سليمان الشريف الطائي - النصر 18:00 السعودية ومصر شاهد عبد الله الغامدي الفيحاء - الاتحاد 18:00 السعودية ومصر شاهد مشاري القرني الهلال - الشباب 21:00 السعودية ومصر شاهد علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق برشلونة - إشبيلية 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5

دوري أبطال إفريقيا

المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - آرمى باتريوريتيك 18:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس 2 الأهلي - سانت جورج 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس 1

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة بوكا جونيورز - بالميراس 03:30 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 3