جدول مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

بلال محمد
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الدوري السعودي (دوري عبد اللطيف جميل)Al Nassr FC v Al-EttifaqAl Nassr FCAl-EttifaqAl Hazem v Al AhliAl HazemAl AhliAl Akhdoud v Al ShababAl AkhdoudAl ShababAston Villa v Sheffield UnitedAston VillaSheffield Unitedالدوري الإنجليزي الممتازAl Ahly SCبطولة العالم للأنديةManchester CitySalernitana v AC MilanSalernitanaAC Milanالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي أهمها مباراة الفيحاء والهلال، والأهلي مع الخليج.

كما تنطلق مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، وفيها يلعب جنوى مع إنتر في أهمة مباريات اليوم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 "29-12-2023"

دوري روشن - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفيحاء - الهلال18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
SSC Extra 1 HD		عبد الله الغامدي
الرائد - أبها18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
SSC SPORT 1 HD		سليمان الشريف
الأهلي - الخليج21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
SSC SPORT 1 HD		عيسى الحربين

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - مونزا19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
فيورنتينا - تورينو19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 2
جنوى - إنتر21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
لاتسيو - فروسينوني21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 2

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