تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Darwin Nunez & Uruguay celebrating at Copa America 2024Getty Images
جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 بالكامل
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كوبا أميركا 1الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة ولكنها مهمة، خاصة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024، هذا بجانب مباريات الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024؟

بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 "28-06-2024"

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بنما - أمريكا01:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
أوروجواي - بوليفيا04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المقاولون العرب - البنك الأهلي16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد عفيفي
سموحة - بيراميدز19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2طارق الأدور
الأهلي - فاركو19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الكواليني

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان