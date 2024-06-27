تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة ولكنها مهمة، خاصة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024، هذا بجانب مباريات الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024؟

بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 "28-06-2024"

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة بنما - أمريكا 01:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا أوروجواي - بوليفيا 04:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 28