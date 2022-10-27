جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تعود يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الجمعة مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية والعربية.

وتنطلق الجمعة 28 أكتوبر 2022 مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني، بالإضافة إلى مباراة عربية تترقبها الجماهير.

البداية ستكون على المستوى العربي، حيث تقام يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 مباراة كأس السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي والزمالك، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق الجمعة 28 أكتوبر مباريات الجولة 12 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بمباراة واحدة يستضيف فيها ريال مايوركا نظيره إسبانيول.

ومن إيطاليا إلى فرنسا، حيث تنطلق منافسات الجولة 13 من موسم 2022-23 في الدوري الفرنسي بمباراة واحدة، حيث يحل تولوز ضيفًا على لانس.

أما في الدوري الألماني، فتنطلق الجولة مباريات الجولة 12 لموسم 2022-23 بمباراة واحدة، تجمع بين فيردر بريمن وهيرتا برلين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 "28-10-2022"

السوبر المصري 2022

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 1 HD.

AD SPORTS 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - إسبانيول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - تولوز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - هيرتا برلين 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 3

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