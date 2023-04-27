جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23Getty
دوري روشن السعوديالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

ضمن مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 في الجولات الأخيرة الحاسمة منه، تنتظر الفرق الكبرى مواجهات قوية للغاية ولا مجال للخطأ.

النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تنتظره مباراة قوية ضد الرائد لتلافي التعثرات الحادثة في الجولات الأخيرة.

فيما تدور عجلة الدوريات الأوروبية من جديد بيوم به مباريات قوية على قلتها سواء في فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 "28-04-2023"

دوري روشن - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتفاق - ضمك19:00 مصر، 19:00 السعوديةشاهد vip
الفتح - الوحدة19:00 مصر، 19:00 السعوديةشاهد vip
النصر - الرائد21:30 مصر، 21:30 السعوديةشاهد vip
الفيحاء - الخليج21:30 مصر، 21:30 السعوديةشاهد vip

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوساسونا - ريال سوسييداد22:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليتشي - أودينيزي19:30 مصر، 19:30 السعوديةAD Sports Premium 1
سبيزيا - مونزا21:45 مصر، 21:45 السعوديةAD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوخوم - بوروسيا دورتموند21:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN Sports 3

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ستراسبورج - ليون22:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports Connect

دوري أبطال إفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوداد - سيمبا20:00 المغرب، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

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