جدول مباريات اليوم الجمعة 27 مايو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 مايو 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

رغم التراجع الملحوظ لعدد المباريات في كرة القدم الأوروبية بعد انتهاء مسابقات الدوري في كافة البلدان تقريبًا، إلا أن إثارة كرة القدم مستمرة، ويوم الجمعة 27 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية على المستوى العربي.

وتنطلق الجمعة 27 مايو مباريات الجولة 28 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بإقامة مباراتين.

ويحل الشباب ضيفًا على الرائد في أبرز مباريات الجمعة من الدوري السعودي، فيما يواجه الحزم نظيره الباطن.

كما تنطلق الجمعة أيضًا مباريات الجولة 21 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-22.

المباراة الأولى تجمع بين الجونة والاتحاد السكندري في مباراة تعد بالكثير من الإثارة، فيما يحل فاركو ضيفًا على مصر المقاصة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 27 مايو 2022 "27-05-2022"

الدوري السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الباطن 19:25 السعودية، 18:25 الشباب SSC الرائد - الشباب 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - الاتحاد 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports مصر المقاصة - فاركو 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

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